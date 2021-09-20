التقى ممثل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، سمو الشيخ صباح الخالد، رئيس مجلس الوزراء، الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرش، على هامش أعمال اجتماعات الدورة ال76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ونقل سمو الشيخ صباح الخالد خلال اللقاء مساء امس الاحد تحيات سمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد، وتأكيدهما دعم الكويت للدور الهام والمحوري لمنظمة الأمم المتحدة بكافة أجهزتها ووكالاتها وبرامجها المختلفة ودعمها للجهود التي يبذلها الامين العام في اصلاح وتطوير عمل المنظمة.

وأكد سمو رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء أهمية المشاركة في اجتماعات هذه الدورة التي تنعقد في ظروف صحية استثنائية تمر على العالم بأسره داعيا إلى ضرورة تكاتف كافة الدول الأعضاء وتعاونها المأمول في المشاركة والتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة في جهودها لمكافحة جائحة كورونا.

ومن جهته أشاد غوتيرش بدور الكويت الفاعل في دعم المنظمة وكذلك دعمها للخطط والبرامج الاستراتيجية للأمم المتحدة في شتى المجالات وتعزيز الجهود الإنسانية في مواجهة الكوارث والأزمات معربا عن تقديره للجهود التي تبذلها الكويت في حل النزاعات وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية ودور الأمم المتحدة في إرساء دعائم السلم والأمن الدوليين وتحقيق التنمية المستدامة.

حضر اللقاء وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور احمد الناصر ومندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي ونائب المندوب الدائم الوزير المفوض بدر المنيخ.