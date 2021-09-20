بشرى شعبان

برعاية مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى، وحضور نائب مدير عام شؤون القوى العاملة الوطنية سلطان الشعلاني، ونائب المدير العام لقطاع التخطيط والتطوير الإداري إيمان الأنصاري، ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين الكويتية م . محمد السبيعي، أقيم الحفل الختامي الخاص بالعقد المبرم بين الهيئة العامة للقوى العاملة وجمعية المهندسين الكويتية الخاص بتدريب وتأهيل المهندسين الباحثين عن عمل.

وتم الانتهاء من المشروع بكافة مراحله المذكورة بالعقد و تم تدريب وتأهيل 25 باحثا في مجال الهندسة لنيل شهادة المهندس الدولي المعتمد وهي شهادة مهنية دولية معتمدة مبنية على الأسس والمعايير الهندسية الدولية لتطور الإمكانيات الهندسية وتدعم فرص ايجاد عمل مناسب للباحثين عن عمل في القطاع الأهلي، وتزيد من مهاراتهم في المشاريع الهندسية.

وقد ألقى سلطان الشعلاني كلمة حيث أشاد فيها بدور جمعية المهندسين وجهودها نحو تنمية الباحثين عن عمل وبارك لهم نجاح هذا البرنامج التدريبي والذي كان مثالاً يحتذى به لباقي القطاعات والجهات القائمة على التدريب، كذلك أعرب عن امتنانه لأعضاء مجلس إدارة جمعية المهندسين الكويتية على مساهمات الجمعية في اعتماد الشهادات والمؤهلات لمهنة المهندس والتي كان لها أثر كبير في تنقية القطاع الأهلي من الشهادات غير الصحيحة لهذه المهنة.

من جانب آخر، فقد اعرب محمد السبيعي من جمعية المهندسين عن سعادته بالتعاون المثمر بينهم وبين الهيئة العامة للقوى العاملة، متمنين مواصلة تلك الجهود المبذولة نحو دعم وتأهيل الباحثين عن العمل في هذا المجال.

هذا وقد تضمن الحفل التكريم المتبادل بين الهيئة العامة للقوى العاملة وجمعية المهندسين الكويتية، وقامت الجمعية بتكريم مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى، بالإضافة إلى تكريم الباحثين عن العمل.