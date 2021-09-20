عادل الشنان

كشفت إحصائية صادرة عن بنك الائتمان الكويتي، ان الاسبوع الماضي من تاريخ 12 حتى 16 سبتمبر الجاري بلغ اجمالي المصروفات 7 مليون و 240 الف و 892 دينار كويتي وتحويل قروض بواقع الف و 236 دفعة ( اون لاين ).

واشارت الاحصائية الى ان 40 عميلا استفادوا من خدمة القرض الاجتماعي الذكي و 5 عملاء من خدمة القرض العقاري الذكي عبر تقنية الذكاء الاصطناعي في حين ان عدد المستفيدين من انشاء حساب على بوابة بنك الائتمان الكويتي باستخدام تطبيق هويتي التابع للهيئة العامة للمعلومات المدنية قد بلغ الف و 168 عميل.

وبينت الاحصائية ان عدد الكشوفات الهندسية التي تم تنفيذها خلال الاسبوع الماضي قد بلغ 697 كشف ناهيك عن اصدار البنك لعدد الف و 83 قرار والرد على عدد 92 استفسار عبر مواقع التواصل الاجتماعي واستقبال عدد الف و 130 مكالمة من خلال مركز الاتصال.





