حنان عبد المعبود

مع قرب فصل الشتاء، تبدأ وزارة الصحة بتوفير تطعيمات الالتهاب الرئوي والانفلونزا الموسمية في مختلف مراكز الصحة الوقائية المنتشره في المناطق الصحية ابتداء من أكتوبر المقبل.

وأكدت مصادر صحية لـ"الأنباء"، ان اللقاحين سيتم اعطاؤهم للحالات الجديدة والسابقة التي تأخذه بشكل دوري علما بأن اللقاح الرئوي يؤخذ مرة واحدة فيما ان لقاح الانفلونزا فهو موسمي لجميع الحالات بما فيهم الاطفال الذي يعطي لهم على جرعات، لافتة في الوقت نفسه الى أنه بإمكان الطلبة ايضا الحصول على هذا اللقاح الوقائي من الانفلونزا عبر المراكز التابعين لها.

كما توقعت المصادر ان يتم تخصيص منصة لاخذ طعوم الانفلونزا من خلال الحجز المسبق لمن يرغب سواء للمواطنين والمقيمين علما بان العام الماضي شهد اقبالا كبيرا على تلقي الطعم من قبل الجميع مما ساهم في انخفاض من حدة الانفلونزا والتخفيف من أعراضها.

وشدد المصدر ان هناك فئات يجب ان تأخذ اللقاح منهم الأشخاص بعمر 65 وما فوق، والنساء الحوامل، والمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة، الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.