استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، بقصر السيف صباح اليوم، وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري والرئيس الفخري للنادي الكويتي الرياضي للمعاقين الشيخة شيخة عبدالله الخليفة الصباح واللاعب أحمد نقا المطيري، وذلك بمناسبة حصوله على الميدالية الفضية في مسابقة ألعاب القوى 100 متر جري للكراسي المتحركة واللاعب فيصل مبارك سرور وذلك بمناسبة حصوله على الميدالية البرونزية في مسابقة دفع الجلة ضمن فعاليات دورة الألعاب البارلمبية طوكيو 2020.

وقد أشاد سموه بالإنجازات الرياضية المشرفة التي حققها اللاعبان أحمد المطيري وفيصل سرور اللذان يمثلان مصدر فخر واعتزاز بإثباتهما قدرة الشباب الرياضي الكويتي بتحدي كافة الصعاب والحصول على أعلى المراتب المشرفة والتي تشكل إضافة لصالح مسيرة الحركة الرياضية الكويتية، متمنيا سموه لهما دوام التوفيق والسداد لرفع راية الوطن العزيز في مختلف المحافل الرياضية الإقليمية والدولية.

كما استقبل سموه بقصر السيف صباح اليوم، وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن بداح المطيري والمهندسة جنان عصام الشهاب وذلك بمناسبة حصولها على الميدالية الذهبية بمؤتمر القرية العالمي (WGC) اليابان 2021 وحصولها على الميدالية الذهبية بمعرض ديفنشي العالمي للاختراع والابتكار الولايات المتحدة الأمريكية 2021.

هذا وأشاد سموه بتحقيقها هذا الإنجاز العلمي الرفيع بكل جدارة وسعيها على رفع اسم الوطن العزيز عاليا في المحافل الدولية العلمية متمنيا سموه لها كل التوفيق والنجاح.

حضر المقابلتين كبار المسؤولين بالدولة.