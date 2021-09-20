أعربت الرئيس الفخري لنادي الكويت للمعاقين الشيخة شيخة العبدالله الخليفة الصباح، عن تشرفها واللاعبين أحمد نقا المطيري وفيصل سرور بلقاء سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، مؤكدة أن كلمات سموه تشكل أكبر دافع للجميع لمزيد من الإنجازات مستقبلا ورفع راية واسم الكويت عاليا في مختلف المحافل.

وقالت الشيخة شيخة العبدالله في تصريح صحافي، عقب استقبال سمو أمير البلاد لهم في قصر السيف اليوم الاثنين: "تشرفنا بلقاء سمو أمير البلاد مع أبنائه حيث أشاد سموه بما أحرزه اللاعبان المطيري وسرور في دورة الألعاب البارلمبية (طوكيو 2020) ورفع علم دولة الكويت عاليا.

وأضافت أن ما تم تحقيقه هو مجهود جبار وسط مشاركة واسعة من دول العالم في تلك الدورة فأقل مشاركة كانت عشرة لاعبين لكل دولة فيما نحن كدولة الكويت الصغيرة بعدد سكانها لكن الكبيرة بأعمالها شاركت بثلاثة لاعبين حقق اثنان منهم ميداليتين فضية وبرونزية وهذا بحد ذاته إنجاز وهو لم يأت من فراغ بل من الاهتمام والمتابعة للاعب وكذلك الاهتمام الرسمي والشعبي بأبنائنا المعاقين.

من جهته أعرب اللاعب أحمد نقا المطيري الحاصل على الميدالية الفضية في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 عن الفخر بلقاء صاحب السمو أمير البلاد وبهذا الترحيب والإنجاز لدولة الكويت ورفع علمها في المحافل الدولية "ونحن جدا سعداء اليوم باستقبال والدنا حضرة صاحب السمو لنا".

من ناحيته قال اللاعب فيصل سرور الحاصل على الميدالية البرونزية في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 "تشرفنا اليوم بلقاء صاحب السمو أمير البلاد وقد استمع لنا سموه واستفسر عما نحتاجه ووجدنا كل تكريم وحفاوة".

بدورها قالت المهندسة جنان عصام الشهاب الحاصلة على الميدالية الذهبية بمؤتمر القرية العالمي WGC اليابان 2021 والمدالية الذهبية بمعرض ديفنشي العالمي للاختراع والابتكار في الولايات المتحدة الامريكية 2021) إن لقاء صاحب السمو أمير البلاد "تشريف وحافز كبير جدا لنا لأن نستمر في الإنجاز وكان لقاء الأب بأبنائه وكلمات سموه قريبة من القلب وهي أكبر دافع لنا وإن شاء الله القادم أكبر في الإنجازات".

وأشارت الشهاب إلى أنها مخترعة وحصلت على ست ميداليات ذهبية على مستوى العالم "وأشكر الله تعالى أن قدرني على رفع اسم ديرتي وعلم الكويت عاليا".