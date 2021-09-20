استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، بقصر السيف صباح اليوم، وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري والرئيس الفخري للنادي الكويتي الرياضي للمعاقين الشيخة شيخة عبدالله الخليفة الصباح ومدير عام الهيئة العامة للشباب والرياضة حمود الشمري ورئيس اللجنة البارالمبية الكويتية ناصر العجمي، حيث قدموا لسموه اللاعب أحمد المطيري وذلك بمناسبة حصوله على الميدالية الفضية في سباق 100 متر جري على الكراسي في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 واللاعب فيصل سرور وذلك بمناسبة حصوله على الميدالية البرونزية في مسابقة دفع الجلة رجال فئة (إف 63) في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020.

هذا وقد أشاد سموه بالإنجازات الرياضية المتميزة التي حققهما اللاعبان أحمد المطيري وفيصل سرور واللذان يمثلان مصدر فخر واعتزاز حيث أثبتا قدرة الشباب الرياضي الكويتي على تجاوز كل الصعاب وتحقيق مثل هذه الإنجازات المشرفة التي تسجل لصالح مسيرة الحركة الرياضية الكويتية متمنيا سموه لهما دوام التوفيق والسداد لرفع راية الوطن العزيز في مختلف المحافل الرياضية الإقليمية والدولية.

كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، بقصر السيف صباح اليوم، وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري حيث قدم لسموه المهندسة جنان الشهاب وذلك بمناسبة حصولها على الميدالية الذهبية بمؤتمر القرية العالمية في اليابان لعام 2021 وحصولها على الميدالية الذهبية بمعرض ديفنشي العالمي للاختراع والابتكار في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 2021.

هذا وقد أشاد سموه بهذين الإنجازين البارزين اللذين حققتهما بكل جدارة واستحقاق وبحرصها على رفع اسم الوطن العزيز عاليا في المحافل الإقليمية والدولية متمنيا لها سموه دوام التوفيق والنجاح.

وقد حضر المقابلتين مدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال الذياب ووكيل الشؤون الخارجية بمكتب سمو ولي العهد مازن العيسى.