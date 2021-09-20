أصدر النائب بدر الحميدي بياناً صحافياً دعا فيه إلى طي صفحة الماضي، وإلى حوار وطني برعاية سامية يخفف الاحتقان السياسي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وحسم قضية المواطنين البعيدين عن أهلهم ووطنهم.

وقال الحميدي في بيانه "ندعو إلى ضرورة طي صفحة الماضي والانتقال إلى مرحلة جديدة من تاريخ الكويت، مع التأكيد على أن سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله هو نقطة التقاء جميع الفرقاء والقادر على انتشال الدولة من الشلل الذي أصابها سياسيا".

وأكد أن الكويت اليوم أحوج ما تكون إلى حوار وطني برعاية سامية يخفف من الاحتقان بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والقوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني وغيرهم، والذي يرسم خارطة واضحة للجميع للنهوض بالكويت اقتصاديا وتنمويا ويعيد لمؤسسات الدولة ثقة المواطنين بها، بمكافحة الفساد المستشري في الأجهزة الحكومية.



وأضاف أن قضية المواطنين الذين يعانون بعيدين عن وطنهم وأهلهم في تركيا وغيرها من الدول في الخارج من الأولويات التي يجب أن يحسم ملفها أولا حتى تسهل من عملية الحوار الوطني وتنزع فتيل أي أزمة مستقبلية، كما أن بيان مواطنينا في تركيا مستحق وقد حمل المؤشرات الايجابية، في الوقت ذاته الممارسة الدستورية يجب أن تكون بمعزل عن أي تسوية سياسية ولا بد من المحافظة عليها وعلى الأدوات الرقابية.

وأكد أن نجاح الحوار الوطني وعودة المواطنين المهجرين هو انتصار للكويت ولا يمكن اعتباره انتصار لفئة على أخرى، كما أن المتغيرات السياسية في المنطقة وصورة العالم الجديد بعد جائحة كوفيد-19 تستوجب على الجميع وضع الكويت ومستقبلها نصب أعينهم.

واختتم بيانه قائلا"حفظ الله الكويت و أميرها و ولي عهدها وشعبها من كل مكروه"