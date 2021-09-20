وجه النائب عبد الله المضف، سؤالاً مشتركاً إلى كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الدولة لشئون تعزيز النزاهة عبد الله الرومي ووزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. رنا الفارس ووزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة، ووزير التجارة والصناعة د. عبد الله السلمان، ووزير الداخلية الشيخ ثامر علي الصباح، ووزير الدولة لشئون البلدية ووزير الدولة لشئون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع، وذلك بشأن إدارة الجودة.

وقال في مقدمة السؤال إن إدارة الجودة تلعب اليوم دوراً محوريا في تقدم ورقي المؤسسات لا سيما في القطاع العام خصوصاً تلك المؤسسات التي تتعامل مع الجمهور بشكل مباشر وتقدم مختلف الخدمات، ولضمان تقديم تلك الخدمات وسيرها بفاعلية وكفاءة لابد من الأخذ بأدوات قياس مستويات رضا الجمهور.

وطالب تزويده وإفادته بالآتي:

1- هل يتضمن الهيكل التنظيمي للوزارة والمؤسسات التابعة لها، قسماً أو إدارة للجودة، أو جهة مناط بها قياس رضا الجمهور؟

2- ما هي المعايير التي تقيم على أساسها مستويات الخدمات المقدمة في الوزارة والمؤسسات التابعة ومستويات رضا الجمهور؟

3- هل يتم تحديد الفترة الزمنية اللازمة لإنجاز المعاملة في الوزارة أو الجهات التابعة لها؟

4- هل يتم تحديد هدف (Target) لكل موظف يتولى الإشراف أو تنفيذ إنجاز المعاملات التي يقدمها للجمهور؟ وفي حال تم تحديده ما هو الهدف الشهري والسنوي للموظف؟

5- هل تم إعداد دراسات سابقة لاستحداث مثل تلك الإدارة وما هي العوائق التشريعية والتنظيمية التي تقف أمام الوزارة والمؤسسات التابعة لها؟

6- في حال لا يتضمن الهيكل التنظيمي للوزارة أو المؤسسات التابعة لها إدارة للجودة، يرجى ذكر الأسباب والمبررات لعدم الأخذ بهذا الاتجاه في قياس رضا الجمهور؟