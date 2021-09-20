أسامة أبو السعود

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية انه يمنع منعا باتا قيام شركات السياحة الإعلان عن نشاط « العمرة » إلا بترخيص من الوزارة.

وجاء في بيان تلقت « الأنباء» نسخة منه « قامت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة في إدارة شؤون الحج والعمرة برصد الكثير من الإعلانات في مواقع وسائل التواصل الاجتماعي عن مزاولة نشاط العمرة من قبل بعض شركات السياحة والسفر، وقد لوحظ أن أغلب هذه الشركات ليس لديها ترخيص إداري بمزاولة نشاط العمرة صادر من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة في إدارة شؤون الحج والعمرة » .

وأكدت الوزارة أنه يمنع منعا باتا على جميع شركات السياحة والسفر الإعلان عن أي نشاط للعمرة في مواقع وسائل التواصل الاجتماعي إلا بعد الحصول على ترخيص إداري من الوزارة وذلك وفق القانون رقم ( 1) لسنة ( 2015 م ) بشأن تنظيم حملات الحج والعمرة والقرارات واللوائح المنظمة له @kwt_awqaf Kwt.awqaf .

وشددت وزارة الاوقاف على انه سوف يتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وذلك حرصا على المصلحة العامة .