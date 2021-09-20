عادل الشنان

أكدت وزارة المواصلات في بيان صادر عنها أن المقطع المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي والمعني بطريقة نقل طرود المواطنين والمقيمين بأنه مقطع قديم ويعود للعام ۲۰۱۸ عند بداية افتتاح مركز الطرود الواردة، وقد تمت معاقبة المتسببين في حينها، علما بأن الآلية المتبعة حاليا في نقل البريد ليست كما ظهرت بالڤيديو المتداول انما تتم من خلال ادخال الطرود من باب خاص ومدخل مزود بمزلاج وشتر بحيث لا تتعرض للتلف أو الكسر وتتم المحافظة عليها داخل المركز بأرفف محكمة.

وأشارت الوزارة في بيانها الى ان تأخير الطرود يعود لتوقف اغلب خطوط الطيران خلال جائحة كورونا، وبعد وصول الطرود للمركز يقوم قسم الطرود الواردة في مركز الصديق بإرسال رسائل نصية مباشرة للعملاء في نفس اليوم لاستلام الطرود، ناهيك عن ان من يتسبب في حدوث أي تلف للطرود الواردة سيعاقب ويحال للتحقيق شأنه شأن أي موظف اهمل عمله ، كما أن هناك رئيس قسم الطرود الواردة المسؤول عن الإشراف على الطرود ويقوم بالتوقيع على استلامها من مركز الفرز بصورة سليمة، وفي حال وجود أي تلف او كسر من الجهة المرسلة للطرد يتم عمل مذكرة تحقيق وارسالها للبريد التابع للدولة المصدرة لاتخاذ اللازم بشأنه، ويحق لأي عميل عدم استلام الطرد إن كان تالفا أو مكسورا حتى يتم اتخاذ اللازم بشأنه من الجهة المعنية لمعرفة المتسبب في التلف، فيعاد للجهة ان كانت هي المتسبب بالتلف ويتم تعويض العميل.

ونفت «المواصلات» إحالة أي قيادي للنيابة العامة، معتبرة أن ما تم تداوله بهذا الشأن عار من الصحة تماما.