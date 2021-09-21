حث رئيس لجنة زكاة كيفان التابعة لجمعية النجاة الخيرية عود الخميس أهل الخير والإحسان إلى المشاركة في مشروع كفالة الأيتام، حيث تبلغ قيمة كفالة اليتيم خارج الكويت 15 دينارا و25 دينارا داخل الكويت.

وتابع الخميس: نركز على كفالة الأيتام السوريين المتواجدين في دول اللجوء، ونحرص على تعليمهم ورعايتهم وتنشئتهم نشأة إسلامية، وذلك من خلال ربطهم بحلقات تحفيظ القرآن الكريم، آملين أن يكونوا إضافة أخلاقية وحضارية للأمة.

وأضاف الخميس: نقوم بإيصال كفالات المحسنين يداً بيد ونوثق الكفالات ونقيم للأيتام الأنشطة الترفيهية والترويحية وبرامج الدعم النفسي ونغرس في نفوسهم الاهتمام بالتعليم وتحقيق الريادة والتميز، وكذلك أمهات الأيتام نقيم لهن محاضرات دعوية نعرفهن بالجزاء الكبير الذي أعده رب العزة لمن تعكف على رعاية وتربية اليتيم.

وتابع الخميس: نتعاون ونتواصل مع الجمعيات الرسمية المشهرة في تلك البلدان ونحرص على أن نعد تقريرا شاملا خاصا بكل يتيم، يدون به كل المعلومات المتعلقة به، كما نقوم بدورنا بتقديمه للكافل الكريم، مستشهدا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين وأشار بالسبابة والوسطى». للتواصل والمساهمة في دعم المشروع الاتصال على 95516222.