أعلن بنك الخليج عن دعمه للبرنامج الحواري «لي ولكم» الذي يعرض على مواقع التواصل الاجتماعي وتقدمه طيبة الحميضي، حيث تستضيف فيه نساء من مختلف أطياف المجتمع لعرض قصصهم والتحديات التي واجهوها في مسيراتهم كنساء، سواء كان ذلك في مكان العمل أو في المنزل، أو حتى في المناسبات الاجتماعية.



ويهدف البرنامج إلى تسليط الضوء على مساندة المرأة للمرأة، وتقديم النصائح حول ما يمكن أن تقدمه المرأة كفرد وما يمكن أن يقدمه المجتمع، وإدراك القصور في إمكانات النساء وإصلاحها قبل مطالبة المؤسسات الكبرى لدعم المرأة، إضافة إلى كون البرنامج فرصة لعرض مواهب وكفاءات النساء في البلاد.



ويقدم البرنامج محتوى ثريا موجها بالدرجة الأولى للمرأة العاملة، التي تسعى للتطوير وتحسين مجتمعها وبيئتها.

كما يخاطب أيضا النساء الصغيرات في بداية حياتهن المهنية، الباحثات عن قصص نجاح وقدوات من المجتمع المحلي.



وفي تعليقها على البرنامج، قالت مساعدة مدير الاتصالات المؤسسية في بنك الخليج، لجين القناعي: «انطلاقا من حرص بنك الخليج على الاستدامة المجتمعية، يأتي دعمنا لبرنامج «لي ولكم» الذي يسلط الضوء على القدوات النسائية في المجتمع ممن نجحن في تخطي العقبات التي تواجهها النساء في حياتهن العملية والاجتماعية.

نؤمن في بنك الخليج بأن عرض هذه النماذج له دور إيجابي كبير على الجيل الجديد من السيدات العاملات، كما يدعم جهود البنك للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، حيث كان بنك الخليج من أولى الجهات الكويتية التي التزمت بتطبيق مبادئ الأمم المتحدة لتمكين المرأة، إلى جانب التزامه بالعمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة».



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