تضافر بين جميع قطاعات الوزارة ومناطقها مع الإدارات المدرسية لتكون انطلاقة العام الدراسي الجديد آمنة



عبدالعزيز الفضلي



أكد الوكيل المساعد لقطاع المنشآت التربوية م ياسين الياسين أن هناك صيانة عاجلة وفورية لكل ما يردنا من الإدارات المدرسية من ملاحظات أو أعطال في مرافق المباني المدرسية لضمان جاهزيتها لاستقبال الطلبة، مشيرا إلى أن أي عطل في التكييف أو غيره يتم إصلاحه في نفس الوقت وذلك من خلال فريق فني متخصص لمتابعة هذه الأمور مع الإدارات المدرسية التي تتواصل معنا بشكل مباشر ويومي.



جاء ذلك في تصريح خاص أدلى به الياسين لـ«الأنباء» حيث أوضح أن الأمور في المدارس ومع انطلاقة العام الدراسي تسير على ما يرام وفق الخطة الموضوعة، مشيرا الى ان جميع عقود الصيانة في المناطق التعليمية سارية المفعول ومنها من تم التمديد له باستثناء منطقة مبارك الكبير التعليمية التي تمت ترسية العقد الخاص بها وبانتظار اعتماده من لجنة المناقصات.



وأضاف أنه لا توجد لدينا أي مشكلة في عملية الصيانة ونحن مستمرون فيها على مدار الساعة، لافتا إلى أن هناك وحدات تكييف جديدة سيتم شراؤها للمدارس وتكون جاهزة للتوزيع لأي مدرسة بحاجة لها في الفصل الدراسي الثاني.



وأشاد الياسين بتضافر جميع قطاعات الوزارة ومناطقها التعليمية وكذلك الإدارات المدرسية لتكون انطلاقة العام الدراسي الجديد آمنة، معربا عن بالغ شكره وتقديره لجميع من شارك وساهم في إنجاح الإعداد والتجهيز للمدارس.