عادل الشنان



كشفت إحصائية صادرة عن بنك الائتمان الكويتي انه خلال الأسبوع الماضي وتحديدا من 12 حتى 16 سبتمبر بلغ إجمالي المصروفات 7 ملايين و240 ألفا و892 دينارا، وتحويل قروض بواقع ألف و236 دفعة «أونلاين».



وأشارت الاحصائية الى أن 40 عميلا استفادوا من خدمة القرض الاجتماعي الذكي و5 عملاء من خدمة القرض العقاري الذكي عبر تقنية الذكاء الاصطناعي، في حين أن عدد المستفيدين من إنشاء حساب على بوابة بنك الائتمان باستخدام تطبيق «هويتي» التابع للهيئة العامة للمعلومات المدنية بلغ ألفاً و168 عميلا.



وبينت الاحصائية أن عدد الكشوفات الهندسية التي تم تنفيذها خلال الأسبوع الماضي قد بلغ 697 كشفا ناهيك عن إصدار البنك ألف و83 قرارا والرد على 92 استفسارا عبر مواقع التواصل واستقبال ألف و130 مكالمة من خلال مركز الاتصال.