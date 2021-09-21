قال نائب مدير إدارة العمليات لشؤون الدول العربية للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبدالله المصيبيح، إن الصندوق يبحث إعادة جدولة مديونية السودان وفقا لمبادرة الدول المثقلة بالديون (هيبك).



وأضاف المصيبيح في تصريح لـ «كونا» على هامش زيارة إلى السودان، أن الصندوق يسعى لتخفيف عبء مديونية السودان في إطار (هيبك) من خلال إعادة جدولة المديونية، وذلك بعد تأهله لنقطة القرار وفقا للمبادرة.



وأشار إلى أن زيارة السودان تأتي بعد تأهل الخرطوم لنقطة القرار من قبل صندوق النقد والبنك الدوليين وبعد نجاح مفاوضات تخفيف الدين مع الدول الأعضاء في نادي باريس يوليو الماضي، مشيرا إلى أن الصندوق الكويتي لا يقوم بإلغاء أو شطب قروضه المتعاقد عليها أو فوائدها المستحقة.

وأوضح أن الزيارة تأتي لمتابعة المديونية والقروض الموقعة سابقا والتي يجري العمل عليها الى جانب بحث المشاريع المستقبلية.