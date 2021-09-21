دارين العلي



بدأت الأحمال الكهربائية تشهد انخفاضا ملحوظا مع بدء انخفاض درجات الحرارة مع اقتراب انتهاء موسم الذروة.



وتتراوح الأحمال حاليا بين 12 و13 ألف ميغاواط في ظل درجة حرارة لا تفوق الـ 42 مئوية.



وقد سجل الحمل الكهربائي أمس كحد أقصى 12610 ميغاواط فيما بلغ الاحتياط حوالي 3500 ميغاواط ما يجعل من الوضع الكهربائي مطمئنا.



وأكدت مصادر مطلعة في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان الشبكة الكهربائية في حالة استقرار حاليا في ظل الانخفاض في عدد الأعطال والانقطاعات جراء خفض الضغط عليها مع انخفاض الأحمال.



ولفتت إلى انه يمكن القول انه مع اقتراب انتهاء موسم الذروة تمكنت الشبكة من تخطي التحدي الصعب الذي فرض عليها بسبب الأوضاع الصحية في البلاد والعالم وتواجد الجميع في البلاد خلال موسم الذروة ما يؤدي إلى زيادة الاستهلاك عدا الزيادة السنوية المتوقعة.



وقالت المصادر ان الحمل الأقصى المتوقع من قبل الوزارة تم تسجيله هذا العام والبالغ حوالي 15670 ميغاواط والذي تقدره الوزارة وفق الزيادة السنوية البالغة 8%.



وشددت على ان الاقتراب من انتهاء موسم الذروة لا يعني الإسراف في الاستهلاك، داعية الجميع لاتباع الترشيد للانتهاء من هذه الفترة دون مشاكل تذكر.



وأكدت بدء استعداد الوزارة لأعمال صيانة الشبكة الدورية والتي تتم خلال انتهاء موسم الذروة لضمان عمل المحطات والمحولات بكامل طاقتها.