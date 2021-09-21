بشرى شعبان



نظمت الهيئة العامة للقوى العاملة يوما توظيفيا بالتعاون مع الشركة الأولى للوقود متمثلة في قطاع القوى العاملة الوطنية.



وبين نائب مدير عام شؤون العاملة الوطنية سلطان الشعلاني أنه تم عقد مقابلات وظيفية من حملة مؤهل الثانوية والدبلوم، وكانت الفرص المعروضة لـ 50 شاغرا، وقد حضر المقابلات 54 باحثا عن عمل.



وتوجه الشعلاني بالشكر للشركة الأولى للوقود بالتعاون المثمر في مجال توظيف العمالة الوطنية بالقطاع الخاص، والذي كان استمرارا لنهج الهيئة العامة للقوى العاملة في توجيه العمالة الوطنية للعمل بالقطاع الخاص والمساعدة على توفير فرص وظيفية في هذا القطاع تتوافق مع طموحاتهم ومؤهلاتهم للباحثين عن عمل.



وتطمح الهيئة الى استمرار هذا النهج المشرف لاستيعاب أغلب العمالة الوطنية بالقطاع الخاص.