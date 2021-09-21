التقى أمين سر اتحاد الإعلام الإلكتروني محمد العرادة بالرئيس التنفيذي لمجموعة المستقبل أبرار المسعود، حيث تابع العرادة أبرز المشاريع الشبابية للمرحلة المقبلة ما بعد جائحة كورونا.



وأشاد العرادة بالجهود الشبابية للمرحلة المقبلة تنفيذا للتوجيهات السامية، وتأكيدا على ذلك رحب العرادة بتعاون مشترك للمرحلة المقبلة استعدادا لتدشين أكبر مشروع وتجمع يخدم المشاريع المتوسطة والصغيرة ابتداء من شهر نوفمبر.



وبدورها، أشادت المسعود بدور اتحاد الإعلام الإلكتروني ودعمه لكافة المشاريع الشبابية إعلاميا، ورعايته الدائمة لمثل هذه المشاريع، مؤكدة أن للاتحاد دورا ساميا بخدمة الشباب الكويتي وتماشيا مع رؤية الكويت المستقبلية.