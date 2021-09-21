إعادة النظر في مزايا القياديين



انقطاع المعلمين 15 يوماً يعتبرون في حكم المستقيلين



"الديوان" لم يتسلم كشوفاً جديدة لأسماء مكافأة الصفوف الأمامية



تطبيق الاشتراطات الصحية على كافة الحضور للانتخابات واجتماعات الجمعيات العمومية بكافة أنواعها في القطاعين العام والخاص



"طوارئ كورونا" لم تجتمع أمس



التحصين أو "PCR" لدخول الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور إلى المدارس .. حماية للجميع



لا تعديل على اشتراط الجرعتين للسماح بسفر المواطنين للخارج باستثناء فئتين



تكليف «المواصلات» بالتنسيق مع «الشراكة» للاستثمار بقطاع الاتصالات

انخفاض حاد لمتلقي العلاج بأجنحة «كوفيد - 19» وارتفاع نسبة الشفاء إلى 99.2%

مريم بندق

اعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي مشروع مرسوم بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر في 26 من أكتوبر المقبل، واعتمد المجلس أيضا مشروع مرسوم بتعيين الشيخ أحمد العبدالله رئيسا لديوان سمو ولي العهد بدرجة وزير لمدة 4 سنوات.

وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، إن أمام مجلس الوزراء أسماء 4 قياديين جدد جار اتخاذ إجراءات التعيين لهم لسد جزء من شواغر الوزارات والجهات الحكومية، ممن انطبقت عليهم ضوابط الترشيح وتم اعتمادهم من مجلس الخدمة المدنية، واجتازوا الاختبار الذي وضعته لجنة من 3 أساتذة من جامعة الكويت.

هذا، ووافق المجلس على إعادة النظر في المزايا الممنوحة للقياديين ومن يعادلهم بجميع الجهات الحكومية، وكلف المجلس ديوان الخدمة المدنية باتخاذ الإجراءات اللازمة تمهيدا للتنفيذ.

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وقرر المجلس تطبيق الاشتراطات الصحية على جميع الحضور للانتخابات واجتماعات الجمعيات العمومية بكل أنواعها في القطاعين العام والخاص، وتعميم الاشتراطات على الجهات الحكومية وتكليف الجهات التي تنظم وتشرف على الانتخابات والاجتماعات بمتابعة تطبيق تلك الاشتراطات.

وألمحت مصادر موثوقة إلى وجود قناعة بأن الفيصل في قرار حسم الانتقال إلى المرحلة الخامسة هو استقرار الأوضـاع الصحيــة فـي

المدارس.

ونبهت إلى أنه بانقطاع المعلمين 15 يوما متصلة يعتبرون في حكم المستقيلين، وأن اشتراط التحصين أو «PCR» لدخول الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور إلى المدارس بهدف حماية الجميع، وأن مجلس الوزراء يؤكد لأولياء الأمور أن يطمئنوا «فأبناؤكم أبناؤنا».

وأكدت المصادر ان الديوان لم يتسلم كشوفا جديدة لأسماء مكافأة الصفوف الأمامية، وأن 28 وزارة وجهة حكومية متأخرة و34 جهة سلمت كشوف «الأمامية» من أصل 62 جهة ودققت جميعها ورفعت الى وزارة المالية، هذا ولم تجتمع اللجنة الوزارية العليا لطوارئ كورونا أمس .



وفيمايلي نص بيان اجتماع مجلس الوزراء



عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر أمس في قصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، وبعد الاجتماع صرح وزير الصحة ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ د.باسل الصباح بما يلي:



استمع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه إلى شرح قدمه وزير الصحة حول المستجدات المتعلقة بالوضع الصحي العام في الكويت وآخر تطورات الوضع الحالي في المستشفيات الحكومية التي تشهد انخفاضا حادا في إجمالي من يتلقى العلاج في أجنحة «كوفيد-19»، والعناية المركزة وكذلك انخفاض نسبة الإصابات اليومية لعدد المسحات مقابل ارتفاع نسبة الشفاء لتصل إلى 99.2%، ولله الحمد.



الاشتراطات الصحية



وقد أكد مجلس الوزراء على ضرورة تعاون الجميع في استمرار الالتزام بالاشتراطات الصحية وعدم التهاون وأخذ اللقاح لحين محاصرة هذا الوباء وآثاره والقضاء عليه.



وضمن هذا السياق، ناقش مجلس الوزراء التوصية الواردة من اللجنة الوزارية لطوارئ «كورونا» وقرر المجلس تطبيق الاشتراطات الصحية الخاصة الواجب اتباعها للوقاية من فيروس «كورونا» على جميع الحضور للانتخابات واجتماعات الجمعيات العمومية بكل أنواعها في القطاعين العام والخاص وتعميم الاشتراطات على كل الجهات الحكومية، وتكليف الجهات التي تنظم وتشرف على الانتخابات والاجتماعات بمتابعة تطبيق تلك الاشتراطات.



الاستثمار في الاتصالات



كما ناقش مجلس الوزراء توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن سبل الاستفادة من قطاع الاتصالات في وزارة المواصلات وأحيط المجلس علما بإفادة وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي انتهت فيها إلى أن أفضل الخيارات لتنفيذ مشروع الاستثمار في قطاع الاتصالات يكون من خلال القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقرر مجلس الوزراء تكليف وزارة المواصلات بالمضي قدما نحو اتخاذ الإجراءات اللازمة في شأن الاستفادة من قطاع الاتصالات، وذلك بالتنسيق مع هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفقا للنصوص والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.



الأغذية المستوردة



ثم تدارس مجلس الوزراء توصية لجنة الخدمات العامة بشأن إفادة الهيئة العامة للغذاء والتغذية حول الإجراءات التي اتخذتها بشأن نقل اختصاص الأغذية المستوردة من بلدية الكويت إليها ونتائج الفحص التي تمت للخضار والفواكه الطازجة المستوردة والمنتجة محليا، حيث تم تسلم وتجهيز وتشغيل مبنى المختبر المركزي لفحص وتحليل الأغذية ومبنى إدارة الأغذية المستوردة الكائن في منطقة الشويخ الصناعية وتم التعاون مع معهد الكويت للأبحاث العلمية بشأن إبرام عقد استشاري وتشغيل للمختبر المركزي لفحص وتحليل الأغذية بمنطقة الشويخ الصناعية، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن وقرر مجلس الوزراء تكليف الهيئة العامة للغذاء والتغذية بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية والجهات التي تراها مناسبة لتوفير العدد الكافي من الكوادر الوطنية المتخصصة والعمالة الفنية اللازمة في مجال أعمال فحص وتحليل الأغذية وبما يضمن تشغيل وإدارة المختبرات التابعة للهيئة وفق أعلى المعايير المتبعة بهذا الخصوص، وذلك حفاظا على سلامة وجودة الأغذية وصحة المستهلكين.



ديوان ولي العهد



وقد اعتمد مجلس الوزراء مشروع مرسوم بتعيين الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيسا لديوان سمو ولي العهد بدرجة وزير لمدة 4 سنوات وقرر رفعه لصاحب السمو الأمير، حفظه الله ورعاه، متمنيا له دوام النجاح والتوفيق.



كما اعتمد مجلس الوزراء مشروع مرسوم بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ 16 صباح الثلاثاء 20 ربيع الأول 1443 هجرية الموافق 26 من أكتوبر 2021 وقرر رفعه لصاحب السمو الأمير، حفظه الله ورعاه.



هذا، وقد أبن مجلس الوزراء وزير النفط الأسبق عبدالمطلب عبدالحسين الكاظمي الذي انتقل إلى رحمة الله مؤخرا، مستذكرا بكل تقدير جهود الفقيد المخلصة في خدمة وطنه، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.



الساحة السياسية



ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء آخر المستجدات والتطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وبهذا الصدد، أعرب مجلس الوزراء عن إدانة واستنكار الكويت للهجوم الإرهابي الذي شنته ميليشيا الحوثي على مدينة جازان جنوب غرب المملكة العربية السعودية الشقيقة بصاروخ باليستي و4 طائرات مسيرة مفخخة والتي تم اعتراضها من قبل قوات الدفاع الجوية السعودية بنجاح ومجلس الوزراء إذ يؤكد مجددا ان استمرار هذه المحاولات العدوانية في استهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة الشقيقة يمثل تهديدا لأمن واستقرار المملكة والمنطقة بشكل عام وتحديا صاخبا للقوانين والأعراف الدولية، كما يؤكد وقوف الكويت التام مع المملكة العربية السعودية الشقيقة وتأييدها لكل الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها وسيادتها.



ثم عبر مجلس الوزراء عن خالص تعازيه ومواساته لرئيس الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الشقيقة عبدالمجيد تبون لوفاة الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.