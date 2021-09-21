أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش ممثلة بهيئة الإدارة والقوى البشرية تمديد فترة تسجيل الالتحاق بشرف الخدمة العسكرية للمتطوعين والأفراد حتى 25 الجاري.



وقالت رئاسة الأركان في بيان صحافي إن تمديد فترة التسجيل جاء نتيجة للإقبال المتزايد على التطوع والالتحاق بالخدمة العسكرية من حملة شهادة الـ 11 وما دون ذلك وحملة شهادة الـ 12 وشهادة الدبلوم والشهادة الجامعية للتسجيل بدورات ضباط الصف والأفراد.



وأوضحت انه بعد اجتياز الدورة بنجاح يحصل حملة الشهادة الجامعية على رتبة رقيب أول في حين يحصل حملة شهادة الدبلوم على رتبة رقيب وعلاوتين فيما يحصل حملة الشهادة الثانوية على رتبة رقيب.



وأفادت بأنه فيما يتعلق بدورة الأفراد من حملة شهادة الـ 11 يحصل المتقدم على رتبة وكيل عريف بالإضافة إلى علاوتين في حين يحصل حملة شهادة العاشر على رتبة وكيل عريف وعلاوة فيما يحصل حملة شهادة التاسع على رتبة وكيل عريف، أما ما دون الصف التاسع فيكون جنديا.



يذكر أن التسجيل في المرحلة الأولى يكون عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة بعدها يتم إرسال رسالة نصية لاستقبال المعاملة، ومن ثم إجراء الفحص الطبي والمقابلة الشخصية النهائية ليتم التحاق المقبولين بالدورات التدريبية المقررة.