بشرى شعبان



شاركت الوكيلة المساعدة لقطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون هناء الهاجري في الاجتماع السابع للجنة وكلاء الشؤون الاجتماعية في دول مجلس التعاون نيابة عن وكيل الوزارة.



ونوقش في الاجتماع الذي عقد أمس «الإثنين» المقترح المقدم من الكويت والخاص بـ «الإطار العام بشأن تشجيع الزواج لمن يواجهون تحديات مجتمعية على مستوى دول المجلس» وذلك لعرضه على وزراء الشؤون.



وقدمت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون مقترحا خاصا بالمرأة الخليجية ورؤيتها بشأن تعزيز العمل المشترك لمرحلة ما بعد جائحة فيروس كورونا، إلى جانب مناقشة استراتيجية دول المجلس في مجال التنمية الاجتماعية.



وتداول خلال الاجتماع مقترح تحديد يوم للأسرة الخليجية خلال شهر سبتمبر من كل عام، وكذلك الموضوع المقدم من مملكة البحرين بشأن جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتشجيع الأسر المنتجة 2022.



وسيجتمع وزراء الشؤون في دول المجلس اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي.