عقد رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي اجتماعا برئاسة الأركان حضره رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح ونائب رئيس الأركان الفريق الركن فهد الناصر وأعضاء مجلس الدفاع العسكري وعدد من كبار قادة الجيش.



وتم خلال الاجتماع بحث آخر التطورات والمستجدات في عموم وحدات الجيش، بالإضافة إلى استعراض الخطط والإستراتيجيات المستقبلية، كما تم كذلك تبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا والمواضيع ذات العلاقة بالقوات المسلحة.



وعبر رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع عن تقديره واعتزازه بالجهود التي يبذلها رئيس الأركان ونائبه في سبيل تذليل مختلف العقبات التي قد تعترض تنفيذ مثل هذه الخطط، داعيا القيادات إلى اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بقيام وحدات الجيش بتنفيذ مهامها وواجباتها على أكمل وجه، من خلال توفير كل الاحتياجات لها.



كما أكد على حرص واهتمام وزارة الدفاع في العمل دائما وفق تعليمات وتوجيهات القيادة السياسية، والتي تحرص على دعم وتشجيع أبنائها من منتسبي الجيش الكويتي، تقديرا للجهود التي يبذلونها في سبيل حفظ أمن واستقرار هذا الوطن وسلامة أراضيه.



وفي ختام الاجتماع، دعا رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع القيادات العسكرية إلى بذل المزيد من الجهود، وأن يكون الهدف المشترك بين مختلف القطاعات بالجيش هو خدمة وطننا الغالي وحمايته والذود عنه، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو وسمو ولي عهده الأمين وسمو رئيس مجلس الوزراء.