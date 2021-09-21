عاطف رمضان



علمت «الأنباء» أن وزارة الأشغال حصلت على موافقة الجهاز المركزي للمناقصات العامة بتمديد عطاء المناقصة العامة رقم أ/24/2019 لخدمات استشارية للإشراف على تنفيذ الحزمة رقم 3 لمواقف وممرات الطائرات والمباني الخدمية لمبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي مبنى 2، الى 24 أكتوبر 2021.



وأضافت المصادر أن الغرض من المناقصة هو تقديم خدمات الإشراف على عقد تنفيذ هذا المشروع، وأنه سيتم تطبيق أسس وعناصر التقييم الفني في تقييم العروض الفنية مثل تفهم الاستشاري للمشروع وجودة العرض والبرنامج الزمني التفصيلي والجهد البشري والسيرة الذاتية للجهاز المهني والفني للاستشاري والخبرة السابقة للاستشاري.



ولفتت المصادر إلى أن مدة العقد 822 يوما تبدأ من تاريخ الوارد بأمر البدء بالمباشرة في الأعمال، ويجوز تمديدها طبقا للضوابط والأحكام.



وذكرت المصادر أنه بعد انتهاء الاستشاري من إنجاز كل الخدمات الاستشارية المتعاقد عليها واعتمادها من الجهة العامة وتسلمها نهائيا، يتم تحرير شهادة تسلم تقوم الجهة العامة أو من ينوب عنها بتحريرها.



وأشارت المصادر إلى أن من أعمال أو واجبات الاستشاري خلال فترة الإشراف أن يتولى أعمال الإشراف على عقد تنفيذ المشروع حسب توجيهات الجهة العامة وفقا لما هو متفق عليه في مستندات العقد كمراجعة المخططات والتصاميم الخاصة بالمشروع والإشراف الدقيق والتام على التنفيذ والتشغيل أو غير ذلك من أعمال وواجبات وفقا لوثائق ومستندات العقد والخبرة العملية والمهنية المتعارف عليها.



.. والموافقة على مناقصة تحسين البنية التحتية لمنطقة السرة المرحلة 11



عاطف رمضان



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن وزارة الاشغال العامة حصلت على موافقة لجنة المناقصات المركزية لمناقصة مشروع تنفيذ اعمال تحسين البنية التحتية لمنطقة السرة ـ المرحلة 11 ـ والتي تحمل رقم ه ص/195.

وأضافت المصادر ان هذه المناقصة غير قابلة للتجزئة وأن طرح هذه المناقصة سيكون من خلال مناقصة عامة على الشركات المحلية المسجلة لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة والتي تتوافر فيها جميع الشروط المطلوبة بمستندات المناقصة.