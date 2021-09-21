أعلنت رابطة الاجتماعيين عن اطلاق مبادرتها التوعوية تحت عنوان «حياتك عزيزة»، وهي مبادرة ولدت فكرتها في الرابطة بعد تزايد عدد حالات الانتحار بين فئة الشباب والاطفال خلال جائحة «كوفيد-19»، حيث تهدف هذه المبادرة إلى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمواطنين والمقيمين ومواجهة الافكار السلبية المؤدية للانتحار والعمل على الحد منها والقضاء عليها.

وأوضح رئيس مجلس إدارة رابطة الاجتماعيين ورئيس فريق مبادرة «حياتك عزيزة» عبدالله الرضوان ان الرابطة هي احدى مؤسسات المجتمع تأسست عام 1967، ومن اهم اهدافها العمل على الوصول بالتوعية المجتمعية إلى جميع فئات المجتمع وطبقاته بشتى الوسائل المتاحة بغرض تحقيق أقصى قدر من التماسك والاستقرار الاجتماعي بالتعاون مع الهيئات الرسمية والتطوعية ومؤسسات المجتمع المدني وإجراء البحوث الميدانية بهدف تحديد حجم المشكلات والظواهر الاجتماعية التي تعوق سبل التطور الاجتماعي لمجتمعنا واقتراح السياسات التي تعين الجهات المختصة على التغلب عليها.



وأضاف الرضوان: لتحقيق هذه المبادرة كان لا بد أن يكون هناك تعاون مجتمعي من اجل اجيالنا الحاضرة والمستقبلية، لذا سارعت الرابطة إلى دعوة الجهات الحكومية وهي وزارات: الداخلية، الاوقاف والشؤون الاسلامية، التربية، الصحة، الإعلام، والهيئة العامة للشباب، جامعة الكويت، ومكتب الإنماء الاجتماعي، ولجنة حقوق الطفل في الديوان الوطني لحقوق الإنسان، وجمعيات النفع العام ذات العلاقة لنضع امام اعيننا الاسباب والدوافع التي تؤدي إلى تزايد حالات الانتحار، وقدمت بعض الدراسات أن من اهم أسبابها الاكتئاب الحاد، اضطرابات بالشخصية، الوضع الاقتصادي، الإدمان، الألعاب الالكترونية، البطالة، العنف المنزلي، العزلة الاجتماعية والوحدة، وضعف الوازع الديني وغيرها، والتي تؤدي إلى عدم كفاءة الفرد في مواجهة المشكلات وصعوبة حلها، فيفقدون الرغبة في الحياة ويلجأون إلى إنهاء حياتهم، وبهذا التعاون بإذن الله سنحاول الوصول إلى سبل العلاج وردع هذه الانحرافات لنضعها بين ايدي المسؤولين في وطننا العزيز.