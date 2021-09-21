ينظم القطاع النسائي بجمعية إحياء التراث الإسلامي العديد من الأنشطة والفعاليات الصيفية في مختلف مناطق الكويت، وذلك من خلال الإدارات والفروع النسائية التابعة له، ومن ذلك تنظيم مركز حرائر التابع لإدارة العمل النسائي في منطقة العارضية اللقاء الأسبوعي بعنوان: «صديقات العمر» للفتيات، والذي احتوى على العديد من الفعاليات والأنشطة مثل: فقرات مشوقة وضع من خلالها اسم الله «الودود» معناه والثمرات المترتبة على الإيمان به، وفقرة بعنوان: «كيف تخطط لعام 1443هـ؟»، وتم فيها الحديث عن أهمية التخطيط، وكيفية اختيار الأهداف وتوزيعها على مدار الشهور، بالإضافة للمسابقات لإدخال المرح على قلوب المشاركات اللاتي بلغ عددهن 82 مشاركة، وعلى النسق ذاته أقيم برنامج بعنوان: «زوايا 3» تناول عدة فقرات مميزة لتعليم الفتيات أسماء الله الحسنى، والاستفادة من الكنوز الفقهية، وتشجيعهن على ابتكار أفكار ابداعية، واستغلال أوقاتهن بما هو مفيد. كما استمرت إدارة العمل النسائي في منطقة العارضية بتنظيم الدروس الأسبوعية كل يوم اثنين تحت شعار «دروب الخير»، والتي احتوت على العديد من المواضيع الشرعية التي تساهم في تقوية الجوانب الشرعية عند المرأة، ونشر تعاليم الدين الإسلامي بين النساء بشكل صحيح، ومن تلك الدروس «قطوف الأثر في فضل العشر - أخلاق نتجمل بها - اسما الله الشاكر والشكور - لنجدد إيماننا - مما يعتصم به العبد لدفع شر الشيطان - اسم الله الحميد - فقه الحياء - من خصائص الشريعة الإسلامية».



وضمن فعاليات البرنامج الصيفي «جلسة بنات 3» نظم مركز حرائر لقاء بعنوان: «ديمة» تناول العديد من الفقرات المتنوعة التي تحث على الآداب والمحافظة على صلاة الوتر، وشرح لاسم الله «الرفيق»، والتعرف على آداب السلام، وبيان فضل النوافل، واختتم البرنامج بفقرة بهجة لإدخال البهجة على قلوب المشاركات. وضمن فعاليات البرنامج أيضا تم تنظيم لقاء آخر بعنوان: «قيم»، والذي اهتم ببناء شخصية الفتاة المسلمة من الناحية الحسية والعقلية والاجتماعية، وزرع القيم والأخلاق الإسلامية في نفوس الفتيات، وقد تطرق اللقاء لفقرة أسماء الله الحسنى وشرح معنى اسم الله «الصمد» وأثر الإيمان به، بالإضافة لفقرة في شرح آداب الضيافة وحكمها الشرعي، واختتم اللقاء بفقرة طبخ لتسلية وتعليم الفتيات.