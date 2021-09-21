محمد راتب



أعلنت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية عن عمل مزاد علني لبيع الأغنام والماعز غدا الأربعاء الساعة الرابعة عصرا بمقر مركز تدريب مربي الأغنام والماعز بكبد ق11 التابع لإدارة الإنتاج الحيواني.



وأشارت إلى أن المزاد سيكون على 130 رأسا من الأغنام والماعز، 100 رأس أغنام إناث و30 رأس ماعز، وهي من الزائدة عن حاجة مركز تدريب مربي الأغنام والماعز بكبد، موضحة أن المشاركة لمن يرغب حسب قرار مجلس إدارة الهيئة على ألا تقل الأسعار عن الأسعار المحددة في قرار مجلس الإدارة، كما أن الدفع عن طريق الكي نت.