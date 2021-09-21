شاركت الهيئة العامة للقوى العاملة في الاجتماع السابع للجنة وكلاء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد أمس والذي يسبق الاجتماع السابع للجنة وزراء العمل، وقد ترأس وفد الهيئة نائب المدير العام لحماية القوى العاملة د.مبارك العازمي وعضوية كل من مدير إدارة العلاقات الدولية جابر العلي، ومراقب إدارة العلاقات الدولية سندس الذيب، وباحث أول علوم سياسية دانة الفيلكاوي، وباحث علوم سياسية نوف الحردان.



وتضمن جدول أعمال الاجتماع العديد من الموضوعات والقضايا التي من أهمها قرارات المجلس الأعلى التي صدرت في مجال العمل بالإضافة إلى رؤية الأمانة العامة لمجلس التعاون بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك لما بعد جائحة كورونا ومشروع ميزانية المكتب التنفيذي لعام 2022.



وفي نهاية الاجتماع، تم رفع توصيات لجنة الوكلاء للعرض على الاجتماع السابع للجنة وزراء العمل المقرر عقده اليوم الثلاثاء.