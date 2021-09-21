بشرى شعبان



برعاية مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى، وحضور نائب مدير عام شؤون القوى العاملة الوطنية سلطان الشعلاني، ونائب المدير العام لقطاع التخطيط والتطوير الإداري إيمان الأنصاري، ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين م.محمد السبيعي، أقيم الحفل الختامي الخاص بالعقد المبرم بين الهيئة وجمعية المهندسين والخاص بتدريب وتأهيل المهندسين الباحثين عن عمل، وتم الانتهاء من المشروع بكل مراحله المذكورة بالعقد وتدريب وتأهيل 25 باحثا في مجال الهندسة لنيل شهادة المهندس الدولي المعتمد وهي شهادة مهنية دولية معتمدة مبنية على الأسس والمعايير الهندسية الدولية لتطور الإمكانات الهندسية وتدعم إيجاد فرص مناسبة للباحثين عن عمل في القطاع الأهلي، وتزيد من مهاراتهم في المشاريع الهندسية.



وألقى الشعلاني كلمة أشاد فيها بدور جمعية المهندسين وجهودها نحو تنمية الباحثين عن عمل وبارك لهم نجاح البرنامج التدريبي والذي كان مثالا يحتذى به لباقي القطاعات والجهات القائمة على التدريب، معربا عن امتنانه لأعضاء مجلس إدارة جمعية المهندسين على مساهماتها في اعتماد الشهادات والمؤهلات لمهنة المهندس والتي كان لها أثر كبير في تنقية القطاع الأهلي من الشهادات غير الصحيحة.



بدوره، أعرب السبيعي عن سعادته بالتعاون المثمر بين الجمعية والهيئة العامة للقوى العاملة، متمنين مواصلة تلك الجهود لدعم وتأهيل الباحثين عن العمل في هذا المجال.



هذا وتضمن الحفل التكريم المتبادل بين الهيئة العامة للقوى العاملة وجمعية المهندسين، وقامت الجمعية بتكريم مدير عام الهيئة أحمد الموسى والباحثين عن العمل.