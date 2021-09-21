أكد وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري سعي الهيئة العامة للشباب إلى تقديم برامج نوعية ومبتكرة للشباب الكويتي تواكب تطلعاتهم وتسهم في تطوير قدراتهم وإمكاناتهم، كما انها تحرص على إشراكهم بتطوير العمل والخدمات المقدمة، لاسيما ما يتعلق بمراكز الشباب المنتشرة بالبلاد والتي باتت جاهزة لاستقبالهم.



وقال الوزير المطيري في تصريح صحافي عقب ترؤسه الاجتماع الخامس لمجلس إدارة الهيئة في وزارة الإعلام ان الاجتماع أكد جاهزية مراكز الشباب لاستقبال الشباب إذ يتم تجهيزها منذ فترة لاحتضان الشباب في أقرب وقت في ظل تحسن الأوضاع الصحية بالبلاد.



وأفاد بأن هذه المراكز ستقوم بتقديم برامج متنوعة للشباب بهدف استثمار أوقات فراغهم لتنمية قدراتهم ما يعود بالفائدة عليهم وعلى تنمية مجتمعهم ووطنهم، موضحا ان الهيئة ملتزمة بتوفير المساحات الاستثمارية للشباب وتشجيع ودعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإشراكهم في البرامج والأنشطة التي تقدمها المراكز الشبابية.



وأشار إلى انه وفي هذا الصدد اعتمد المجلس لائحة تنظيمية لاستخدام واستغلال المرافق التابعة للهيئة للإسهام في توفير المساحات للشباب، لاسيما من أصحاب المشاريع لتقديم خدماتهم عبر مراكز الشباب، مبينا أن الهيئة ستكثف برامجها خلال الفترة القادمة وأبرزها «دوري الإبداع الشبابي» و«مشروع ملاعبنا» و«مشروع هواياتي» وغيرها من البرامج.



وأكد الوزير المطيري انه انطلاقا من استراتيجية الهيئة التي تعتمد أساسا على منهجية التشاركية، عقدت المزيد من الاتفاقيات مع عدد من الجهات المحلية بهدف توحيد الجهود وتطوير الخدمات المقدمة للشباب إذ اعتمد المجلس اتفاقيات تعاون مع وزارة التعليم العالي والهيئة العامة للقوى العاملة وشركة المرافق العمومية وغيرها.



وشدد المطيري على حرص سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد على الاهتمام بالنشء والشباب وتمكينهم في مختلف المجالات باعتبارهم السواعد التي ستستكمل بناء الوطن ونهضته، مؤكدا ثقته بقدرة الشاب الكويتي على القيام بدوره في تنمية وتقدم بلاده.