محمد راتب

أوضح المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية طلال الديحاني، ان الهيئة تعاملت مع مجموعة من الصيادين المخالفين الذين قامو بالصيد في جون الكويت منتهكين بذلك قانون الصيد ومستغلين فترة تغيير الخفارة لرجال الرقابة البحرية التابعين للهيئة ولكن سرعان ما قام رجال الرقابة البحرية برصدهم وملاحقتهم .



جاء ذلك ردا على الفيديو المنتشر في وسائل التواصل الاجتماعي من قبل أحد المواطنين عن قيام مجموعة من الصيادين بالصيد في جون الكويت صباح اليوم.



واضاف الديحاني انه تم ضبط الصيادين في الحال وتمت مخالفتهم طبقاً لقانون الصيد.



وأهاب الديحاني بالصيادين بضرورة الالتزام بالقوانين التي تنظم عملية الصيد، مشيراً الى ان الهيئة لن تتوانى لحظة في عملها كمراقب لسواحل الكويت، وان من يخالف قوانين الصيد سيعرض نفسه للمساءلة القانونية والعقاب.