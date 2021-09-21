ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، أنه وبتوجيهات وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ فيصل النواف، ومتابعة وإشراف الوكيل المساعد لقطاع الأمن العام اللواء فراج الزعب، وبقيادة مدير عام أمن العاصمة اللواء عابدين العابدين ومساعده العميد عبدالله الرجيب وقيادات المحافظة، قامت مديرية أمن محافظة العاصمة بتنفيذ حملة تفتيشية أمنية على منطقة الشويخ الصناعية أسفرت عن ضبط 8 بدون إثبات و15 شخص بتهمة انتهاء الإقامة و4 مطلوب إلقاء قبض تغيب، ومركبة مطلوبة خيانة أمانة، و2 مركبة مطلوبة قضائيا، و1 تشبّه بالجنس الآخر.

وتؤكد الإدارة استمرار الحملات الأمنية على كافة الأنحاء وعلى مدار الساعة لبسط مظلة الأمن والأمان، وفرض هيبة القانون وضبط المخالفين والمطلوبين.

وتهيب الإدارة بالإخوة المواطنين والمقيمين التعاون مع رجال الأمن، وتقديم الأوراق الثبوتية حال طلبها، وعدم التستر على أي مخالف للقانون تجنبا للوقوع تحت طائلة القانون.