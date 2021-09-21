ثامر السليم

أعلن القائم بأعمال عميد كلية العلوم في جامعة الكويت د.محمد حسین بن سبت، عن موافقة مجلس الكلية بشأن خطة العودة للدراسة التقليدية خلال العام الجامعي 2021-2022 المتضمنة الدراسة حضوريا وتعليما عن بعد، مؤكدا ان جميع الاختبارات الفصلية والنهائية ستعقد حضوريا بمباني الكلية.

وأشار القائم بأعمال الكلية في تعميم له حصلت "الأنباء" على نسخة منه، ان مقررات مستوى 100 (بما فيها المختبرات) يكون التدريس فيها بنظام التعليم عن بعد باستخدام المنصات المعتمدة من الجامعة، فيما مقررات مستوى 200 يكون التدريس فيها بنظام التعليم عن بعد باستثناء الشعب التي لا يتجاوز عدد الطلبة فيها 20 طالب يكون التدريس فيها حضوريا بمباني الكلية، ومقررات من مستوى 300 إلى مستوى 600 يكون التدريس فيها حضوريا بمباني الكلية.