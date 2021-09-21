رحب مسؤولون عرب اليوم الثلاثاء، باختيار الكويت لرئاسة الدورة 65 للمؤتمر السنوي العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية واعتبروه نجاحا باهرا للدبلوماسية الكويتية وتتويجا لدورها المميز في اروقة الامم المتحدة والمنظمات التابعة لها.

وفي هذا السياق أعرب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري د.محمد شاكر، في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عن تمنياته للكويت بالتوفيق والنجاح في ادارة هذا الحدث الدولي المهم.

وتقدم عميد مجلس السفراء العرب في فيينا سفير دولة فلسطين صلاح عبدالشافي بالتهنئة لدولة الكويت ولسفيرها في فيينا صادق معرفي على ترؤسه اعمال المؤتمر معتبرا ان هذه الخطوة تؤكد دور الكويت الفاعل في انشطة الوكالة.

وقال السفير عبدالشافي ان "هذا الحدث يكتسب اهمية ليس فقط للكويت بل لباقي الدول العربية ويعبر عن مدى احترام وتقدير الاسرة الدولية لدولة الكويت".

بدوره قال سفير مملكة البحرين لدى المنظمات الدولية في فيينا يوسف بوجيري ان "رئاسة دولة الكويت لاعمال المؤتمر السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية تشكل لحظة تاريخية نهنئ بها انفسنا كعرب وخليجين".

وأعرب السفير بوجيري عن ثقته الكبيرة بحسن ادارة السفير معرفي لاعمال الدورة نظرا لما يمتلكه من خبرة طويلة في عمل المنظمات الدولية في فيينا وفي مقدمتها الوكالة الذرية.

ومن جهته قال رئيس الدورة ال 64 السابقة للمؤتمر العام للوكالة سفير المملكة المغربية عزالدين فرحان ان تسليم الرئاسة للكويت يؤكد دورها المرموق في عمل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ومتابعة مختلف القضايا العربية والدولية التي تعالج في أروقة الامم المتحدة.

ومن جانبه اعرب سفير قطر لدى النمسا سلطان بن سالمين المنصوري عن سعادته وتهنئته لدولة الكويت لترؤسها اعمال الدورة ال65 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية وقال ان "هذا يعتبر محل فخر واعتزاز لنا كعرب وخليجيين".

وتسلمت الكويت امس الاثنين رئاسة الدورة ال65 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لاول مرة منذ انضمامها لعضوية الوكالة قبل اكثر من خمسة عقود من الزمن حيث يعد المؤتمر العام اعلى جهاز تنفيذي في الوكالة الدولية.

وصوت 173 عضوا بالاجماع على اختيار الكويت رئيسة للمؤتمر لدى بدء اعمال الدورة ال65.