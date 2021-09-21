قال وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية د.مشعان العتيبي اليوم الثلاثاء، ان الكويت تولي الأمن المائي أهمية قصوى من خلال وضعها خططا وحلولا استراتيجية ضمن رؤية (كويت جديدة 2035).

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير العتيبي في حفل افتتاح المنتدى العربي الخامس للمياه في دبي الذي انطلقت فعالياته اليوم وتستمر ثلاثة أيام بمشاركة اكثر من 600 شخص يمثلون وزراء ووكلاء وزارة ومسؤولين ل 22 دولة عربية.

وأضاف العتيبي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان رؤية (كويت جديدة 2035) تهدف الى ضمان استدامة واستمرارية الوصول الى المياه خلال الظروف الطبيعية او الطارئة في اطار الاستراتيجية المتكاملة لادارة الموارد المائية التي ترتكز على تعزيز وترشيد الاستهلاك واستخدام احدث التقنيات والحلول المبتكرة.

وأكد ان المياه هي حجر الزاوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وان الأمن المائي يشكل تحديا عالميا نظرا للنمو السكاني والاقتصادي المتزايد مشيرا إلى أن منطقة الشرق الأوسط تعد المنطقة الأشد ندرة للمياه على مستوى العالم.

وتابع ان المنتدى الذي يقام تحت شعار (الأمن المائي العربي من أجل السلام والتنمية المستدامة) يمثل فرصة لتبادل الآراء والخبرات بين الدول العربية للحفاظ على الموارد الطبيعية لا سيما المياه.

وقال العتيبي ان المنتدى يشكل دعوة للمؤسسات والهيئات المعنية لتضافر الجهود لتوفير حلول مستدامة لترشيد استهلاك المياه وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الأمن المائي العربي والتي يمكن اعتبارها خريطة طريق للدول العربية للنهوض بقطاع المياه والاستدامة وذلك من خلال تعاون الدول العربية ودعم المبادرات المشتركة وتعزيز القدرات لتحقيق ادارة متكاملة وفعالة للموارد المائية في المنطقة.

وأوضح انه من بين أبرز القضايا التي سيتناولها المنتدى تحقيق الأمن المائي والغذائي وأمن الطاقة والتغيرات المناخية وتقنيات تحلية المياه والسياسة الخاصة بإدارة المياه العابرة للحدود والقوانين المنظمة لإدارة وتطوير الموارد المائية المشتركة.

وحضر الافتتاح إضافة الى العتيبي كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد أبوالغيط ورئيس المجلس العربي للمياه الدكتور محمود ابوزيد ووزير الموارد المائية والري المصري الدكتور محمد عبدالعاطي ووزير شؤون الكهرباء والماء البحريني وائل المبارك ورئيس المجلس العالمي للمياه لوي فوشون.

ويشارك في أعمال المنتدى أكثر من 50 عارضا يستعرضون أحدث التقنيات والابتكارات في المجالات المتعلقة بالمياه منها تحلية المياه وانتاج مياه الشرب النقية اضافة الى شركات المرافق والبلديات والموردين بهدف نشر الوعي حول أهمية هذا القطاع.

وتضمن الوفد الكويتي المشارك اضافة الى العتيبي كلا من الوكيلة المساعدة لتشغيل وصيانة المياه المهندسة مها العسعوسي ومدير ادارة تخطيط البرامج والمتابعة المهندس احمد الدوسري ومدير ادارة تشغيل وصيانة الشبكات المائية المهندس فهد الظفيري ومدير ادارة مكتب الوزير المهندس سعد الظاهر.