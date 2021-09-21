أجرى الحرس الوطني، بحضور وكيل الحرس الوطني الفريق ركن مهندس هاشم عبدالرزاق الرفاعي، قرعة علنية لاختيار دفعة جديدة من حملة الشهادة الجامعية ضباط ميدان، بعد استيفائهم الإجراءات القانونية.

وأكد وكيل الحرس الوطني حرص القيادة ممثلة في سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني والفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف نائب رئيس الحرس الوطني، على تطبيق الأسس والمعايير التي تضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين الجميع.

وأشار إلى أن القرعة أُجريت بشكل علني وتم بثها على حساب الحرس الوطني في برنامج الانستغرام ، تأكيداً على نهج الحرس الوطني في الشفافية بين المتقدمين، متمنياً للمقبولين التوفيق والنجاح، ليواصلوا مع إخوانهم في الحرس الوطني مسيرة الدفاع عن وطنهم.