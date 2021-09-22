المرزوق: المشاريع الجديدة ستساهم في إحداث تأثير اجتماعي واقتصادي إيجابي في الكويت عبر تطوير رأس المال البشري وخلق فرص عمل وتعزيز التنويع الاقتصادي

الشركة تسعى لتكون من أهم المطورين والمشغلين لقطاع الترفيه العائلي محلياً وإقليمياً

نسعى لإحداث نمو وتوسع مدروسين وتنويع أصول الشركة لتقديم خدمات عالمية المستوى



الإستراتيجية تتوافق مع رؤية 2035 وتقوم على خطة مالية مستدامة مبنية على التخطيط الدقيق



ندى أبو نصر



كشف الرئيس التنفيذي لشركة المشروعات السياحية عبدالوهاب المرزوق مع أعضاء من فريق الإدارة عن الإستراتيجية الجديدة للشركة في التحول لتصبح شركة رائدة في مجال السياحية والترفيه في الكويت.



جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقد في أبراج الكويت أوضح خلاله عبد الوهاب المرزوق الخطوط العريضة لخطط ومسار التحول لاستعادة وإحياء العصر الذهبي للسياحة في الكويت، وسعي الشركة لتكون من أهم المطورين والمشغلين لقطاع الترفيه العائلي محليا وإقليميا.

وتأتي هذه الاستراتيجية لتعبر عن أكبر خطوة تحول طموحة تطلقها الشركة عبر تاريخها الذي يزيد على 40 سنة، وذلك عبر وضع خطط قوية لإعادة تطوير وتحديث 11 مشروعا رئيسيا لديها.



وصرح المرزوق لوسائل الإعلام قائلا: «إننا نرسم اليوم مسارا جديا وندشن عصرا جديدا للقطاع السياحي والترفيهي في الكويت.

وسنقوم وفق استراتيجيتنا الجديدة بالسعي لإحداث نمو وتوسع مدروسين، وتطوير وتحديث جوهري ونوعي للمرافق الحالية، إضافة لتنويع أصولنا لكي نتمكن من تقديم خدمات عالمية المستوى لكل فرد في الكويت».



وتابع: إن «الاستراتيجية الجديدة تتميز بأنها طموحة وقابلة للتحقيق والإنجاز بوجود الخطط المدروسة والمعدة جيدا، وبالحصول على الموافقة لزيادة رأس المال بقيمة 250 مليون دينار كويتي من الهيئة العامة للاستثمار»، مضيفا أن الشركة تسعى من خلال تقديم خدماتها السياحية والترفيهية الجديدة والمتوافقة مع رؤيتنا لإحياء العصر الذهبي للسياحة إلى لعب دور رائد في الارتقاء بالبنية السياحية في الكويت، لتكون نموذجا يحتذى به في عمليات التحول الناجح في القطاع العام.



وزاد أن هذه الاستراتيجية تتوافق مع رؤية 2035 من خلال التركيز على تطوير الرأسمال البشري وتعزيز التنويع الاقتصادي.



وتتمحور هذه الاستراتيجية حول معادلة جديدة يكون كل فرد من المجتمع مركز اهتمامها وذلك انطلاقا من سعي الشركة لتقوية التعاون وإشراك أصحاب المصلحة لتعزيز الشراكات الناجحة للجميع، والعمل على تغيير الانطباع العام وإعادة بناء الثقة.

وقد قامت الشركة، باعتماد ثقافة مبنية على الأداء، بإعلان قيمها الجديدة وهي العمل بفخر، الناس كمحور اهتمام، الشمولية، الابتكار، الإبداع واحترام الثقافة المحلية.



كما كشفت الشركة عن خطط لتطوير أحد عشر مرفقا رئيسيا لديها في 5 قطاعات تشمل المنتزهات الترفيهية العائلية، قطاع الضيافة، الأندية والشواطئ، استراحات الطرق السريعة ومراسي الواجهات البحرية.



وأعلنت الشركة عن خططها لتطوير ثلاثة مشاريع حيوية لديها كمرحلة أولى في استراتيجتها الجديدة وهي استراحة النويصيب، نادي رأس الأرض وشاطئ المسيلة.



أما المرحلة الثانية من خطة التطوير فتشمل مرافق أخرى مثل منتزه الشعب، منتزه جنوب الصباحية، نادي اليخوت في السالمية، استراحة العبدلي، استراحة السالمي، شاطئ العقيلة، منتزه الخيران، ومنتزه جليب الشيوخ.



وستساهم هذه المشاريع الجديدة في إحداث تأثير اجتماعي واقتصادي إيجابي في الكويت من خلال تطوير الرأسمال البشري، خلق فرص عمل وزيادة الطلب على السياحة.



وسيتم تطوير هذه المشاريع والمرافق وفق خطة مالية مستدامة مبنية على التخطيط الدقيق وعلى دراسات الجدوى المالية.