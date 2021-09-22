استقبلت لجنة طالب العلم التابعة لجمعية النجاة الخيرية العام الدراسي الجديد بتوزيع الحقيبة المدرسية لعدد 200 طالب علم يتيم يدرسون بمختلف المراحل الدراسية داخل الكويت.



وتقدم مدير اللجنة خالد الكندري بشكر المحسنين وأصحاب الأيادي البيضاء لمساهمتهم في دعم مشاريع اللجنة المميزة، مؤكدا أن تبرعاتهم كانت سببا في إدخال البهجة والسعادة على الطلبة الأيتام وذويهم وساهمت بشكل فعال في تعبيد طريق العلم أمام المعسرين، ونشر النور والعلوم والآداب، ومحو الجهل والأمية، وتعزيز التكافل الاجتماعي.

وفيما يتعلق بمشروع سداد الرسوم الدراسية للعام الدراسي الجديد، أوضح الكندري أن لجنة طالب العلم تهدف خلال هذا العام الدراسي الجديد 2021/2022 إلى مساعدة أكثر من 1200 طالب، مشيرا إلى أن اللجنة تكفل دراسيا 350 يتيما داخل الكويت.



وأضاف: تقوم اللجنة بدراسة طلبات المساعدة الواردة إليها والتأكد منها ثم ترتيبها وفق الأشد حاجة، وبعدها يتم دفع الرسوم الدراسية للمدرسة التي يدرس بها الطالب من خلال «شيك» ويتم توثيق المساعدات مع مراعاة خصوصية وكرامة الطلاب المستفيدين.



وأشار الكندري إلى أنها تبلغ 379 د.ك للمرحلة الابتدائية، و450 د.ك للمرحلة المتوسطة، و613 د.ك للمرحلة الثانوية.

للتبرع والمساهمة للجنة طالب العلم الاتصال على رقم 180002 أو زيارة مقر اللجنة بمنطقة الروضة.