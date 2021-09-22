نظّمت مجموعة الشايع في عدد من الدول التي تمارس فيها نشاطا اقتصاديا، حملة تطوعية لتنظيف الشواطئ بهدف تحسين البيئة البحرية والحفاظ عليها خالية من القمامة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتنظيف.

وفي الكويت، انضمت سفيرة الولايات المتحدة لدى الكويت ألينا رومانوسكي إلى صالح الشايع ومجموعة من موظفي الشايع في جهودهم لتنظيف شاطئ دسمان.

شاركت المجموعة في هذه المبادرة البيئية العالمية الطموحة من خلال تنظيم حملات وأنشطة لتنظيف الشواطئ والسواحل البحرية في بعض دول المنطقة.

وتهدف هذه الحملات إلى رفع مستوى الوعي البيئي وضرورة المحافظة على السواحل البحرية، وتسليط الضوء على المشاكل والتهديدات التي تتعرض لها البيئة البحرية، مما يسهم في الحفاظ على توازنها البيئي وضمان تنوعها البيولوجي.