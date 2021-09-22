أسامة أبوالسعود



أعلن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المساعد لقطاع القرآن الكريم والدراسات الإسلامية د.فهد الجنفاوي أسماء 240 فائزا وفائزة في مسابقة «املأ بيتك نورا» في دورتها الثانية والتي أقيمت بالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف.



وقال الجنفاوي في مؤتمر صحافي أقيم صباح أمس في مكتبه إن وزارة الأوقاف ستوزع 24 ألف دينار على الفائزين والفائزات في المسابقة بدعم من الأمانة العامة للأوقاف للفائزين في هذه المسابقة المهمة، مبينا ان عدد المشاركين في مسابقة «املأ بيتك نورا» الثانية بلغ 1500 متسابق تنافسوا على المراكز الأولى في جميع المستويات، مما يدل على اهتمام المجتمع الكويتي بمسابقات حفظ وتجويد القرآن الكريم.



وذكر أن الكويت كانت ولاتزال ترعى القرآن الكريم وتحرص على حفظه وتجويده بين الناشئة والطلبة من كلا الجنسين وهو ما ينسجم مع استراتيجية الوزارة التي تدعو إلى الريادة عالميا، متوجها بالشكر الى الأمانة العامة للأوقاف على دعمها لمسابقة «املأ بيتك نورا» في دورتها الثانية، والإخوة العاملين في تنظيم المسابقة.