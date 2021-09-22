عبدالله الراكان



أكدت صاحبة فكرة ومشروع مركز «اسباير زون» التثقيفي والترفيهي للأطفال طيبة الرويح أهمية تعريف الأطفال على أهم الشخصيات الكويتية وإنجازاتهم، جاء ذلك خلال مشاركة المركز باليوم التثقيفي ضمن فعاليات المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الموسم الثقافي الأول للطفل في مركز عبدالعزيز حسين الثقافي، موضحة ان المشاركة كانت عبارة عن قصة قراءة تفاعلية للأطفال للدكتور والعالم الفلكي صالح العجيري وتصاحبها ورشة عمل علوم مريحة.

وأضافت الرويح في تصريح لـ «الأنباء» ان الهدف من هذا النشاط هو تعريف الأطفال بأهم الشخصيات الكويتية البارزة وإنجازاتهم، لافتة الى ان الفلكي د.صالح العجيري من أهم الشخصيات التي نعتز بإنجازاتها ونفخر بها لما قدمه خلال حياته من إنجازات وأعمال في مجال الفلك على المستوى العربي، كما نحاول أن ننقل الخبرة التي يمتلكها والشغف والصراع والخوف من الرعد البرق والتي جعلت منه عالما فلكيا إلى الأطفال، موضحة ان الأطفال قاموا بعمل تمثيلي لشخصية د.صالح العجيري منذ طفولته ووالده الذي حثه على الاستمرار بتلقي العلوم، كما أجريت تجربة علمية تعزز هذه الخبرة لظاهرة البرق والرعد.

وأشارت الرويح إلى ان الفعاليات مستمرة في مركز اسباير ولدينا الأسبوع المقبل ضمن فعاليات المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب «حزاية كويتية» بعنوان كراسي ذهب وكراسي خشب، وايضا بالتعاون مع جمعية القادسية التعاونية برنامج اسمه «حجرة ورقة مقص» والذي يختص بالأطفال وفيه عدة ورش تتناول الكثير من القيم والرسائل التي يستفيد منها الأطفال.



وبدورها، قالت الأستاذة أمينة الحماد ان النشاط تناول قصة العالم د.صالح العجيري، بالإضافة الى ورشة عمل تعلم الأطفال ظاهرة البرق والرعد.