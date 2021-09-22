«نظم المعلومات» ستطبق معايير «الآيزو» خلال الشهرين المقبلين وافتتاح جناح الكويت بمعرض «إكسبو دبي» أول أكتوبر و«بيت الموسيقى» و «متحف الفن التشكيلي» الشهر المقبل

شعارنا «إعلام مستدام ورائد في صناعة المحتوى» والتنمية الحقيقية تكون من خلال التطوير

نسعى لتعزيز خدمات الوزارة وميكنتها وتقديم الكويت إلى العالم بصورة تجسّد أصالتها وإنسانيتها

مشروع مشترك بين الوزارة و«التقدم العلمي» لتطوير مجلة العربي لتواكب التطور العالمي

نهتم بمؤشرات التنمية الدولية للارتقاء بتصنيف بلدنا والاعتماد على أدوات القياس الرقمية



عاطف رمضان



أكد وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري على المضي قدما في تطبيق استراتيجية الوزارة للأعوام 2021 ـ 2026 بكل محاورها والعمل على النهوض بجميع قطاعات الوزارة دون استثناء وتطوير هوية موحدة لها وفق أعلى المعايير الفنية وتحديث التشريعات بما يناسب رؤية «كويت جديدة».



وأضاف الوزير المطيري، خلال زيارة قام بها لـ «الأنباء» أمس يرافقه وفد من قياديي الوزارة التقى خلالها رئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق، أنه من الضروري العمل جديا للاستفادة من التجارب الدولية في تطبيق استراتيجية الوزارة والعمل على إقامة مدينة إعلامية سيكون فرصة للتعاون مع القطاع الخاص.



حضر اللقاء الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات في وزارة الإعلام عادل العازمي، ومستشار الوزير د.فواز العجمي، ومستشار الوزير د.رشا الفارس، ومدير مكتب الوزير سلطان الدوسري، ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام شامخ الرشيدي.



كما حضر اللقاء أيضا نائب رئيس التحرير الزميل عدنان الراشد، ومدير التحرير الزميل محمد بسام الحسيني.



وقال الوزير المطيري إن الوزارة تسعى لتعزيز جميع خدماتها وميكنتها، مؤكدا على حرصه على تقديم الكويت إلى العالم بصورة تجسد أصالتها وإنسانيتها لكونها مركزا للعمل الإنساني في العالم إلى جانب وجهها الثقافي والفني وإبداعات شبابها.



كما شدد المطيري على ضرورة الاهتمام بمؤشرات التنمية الصادرة دوليا من منطلق الحرص على الارتقاء بمرتبة الكويت فيها والاعتماد على أدوات القياس الرقمية لكونها من أساسيات التطوير.



وكشف المطيري عن أن نظم المعلومات في الوزارة ستطبق معايير«الآيزو» خلال الشهرين المقبلين، كما تحدث عن التطوير الحاصل في المحتوى الإعلامي والبرامج في التلفزيون والإذاعة، وأيضا عودة الوزارة لإنتاج الأعمال لتكرار تجارب النجاح السابقة التي قدمت في الوزارة وكانت من إنتاجها، مشددا على ان ذلك سيتم من خلال الالتزام بالمعايير الواضحة وعلى أسس الاهتمام بالجودة والصورة والمحتوى عموما.



وتحدث الوزير عن افتتاح جناح الكويت في فعاليات معرض «إكسبو دبي» الجمعة الأول من اكتوبر، ووعد بأن الافتتاح سيكون مميزا، مشيرا إلى انه سيتم استعراض الجانب الحضاري والإنساني ومشاريع الدولة والنفط والجانب الثقافي الذي تتميز به الكويت، مع توفير كل الاحتياجات والتسهيلات للحضور من ذوي الاحتياجات الخاصة.



كما أعلن عن إطلاق بيت الموسيقى والمتحف الدائم للفن التشكيلي خلال شهر أكتوبر المقبل أيضا.



وأعلن عن مشروع مشترك بين الوزارة ومؤسسة التقدم العلمي لتطوير مجلة العربي ومواكبتها للتطور التكنولوجي العالمي، لافتا إلى ان كل هذه الخطوات تأتي تحت شعار «إعلام مستدام ورائد في صناعة المحتوى».



وأثنى المطيري على دور الصحافة الكويتية، مؤكدا استفادته مما يرد فيها من ملاحظات وآراء وأفكار، مشيرا إلى ان عرض أي مشكلة لا يعتبر تنمية، فالتنمية الحقيقية تكون من خلال التطوير والنهوض.



وأعرب عن فخره بشباب الكويت وما يحققونه في المجالات الإعلامية والثقافية والفنية، مستشهدا بتصدر الكويت في مسابقات المسرح العربي وثناء الأشقاء العرب على تطور المسرح الكويتي وتميز فرقه وشبابه، متعهدا بتقديم كل الدعم اللازم للشباب الكويتي لمواصلة التقدم.



من جانبه، رحب رئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق بوزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري والوفد المرافق له، مشيدا بجهود الوزير وبصماته الواضحة في تطوير أداء الوزارة وقطاعاتها.



وأشاد أيضا رئيس التحرير باستراتيجية الوزارة للأعوام 2021 ـ 2026، معربا عن أمله في أن تكون هذه الاستراتيجية ترجمة عملية وخطوة فاعلة لتحقيق التنمية وتحقيق أهداف رؤية «كويت جديدة 2035»، متمنيا للوزير المطيري التوفيق لما فيه خير للكويت وشعبها.