نالت المستشارة نجاة الحشاش رئيسة جمعية السعادة والإيجابية الكويتية الجائزة الدولية لقادة المجتمع في نشر السعادة والإيجابية في المؤتمر الدولي لقادة المجتمع تحت شعار من أجل التسامح والسلام، الذي احتضنته دولة الإمارات العربية المتحدة والذي نظمه المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي والمجلس النرويجي بالتعاون مع عدد من المؤسسات المجتمعية والإنسانية.



وتم تنظيم هذا الحدث الكبير بمناسبة إحياء اليوم العالمي للسلام، الذي يصادف 21 سبتمبر من كل عام، بحضور د.الشيخ حميد بن خالد القاسمي والشيخ خالد بن حميد القاسمي والشيخ م.سالم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة ود.عصام شرف رئيس الوزراء المصري الأسبق ورجل الأعمال طلال أبوغزالة، وعبدالله المعينة مصمم علم الإمارات والسفير السابق بوزارة الخارجية.

كما حضرت المؤتمر الشيخة فاطمة بنت حشر بن دلموك رئيس جمعية سواعد الخير ود.أمين ابو حجلة رئيس فرسان السلام وم.فتحي جبر عفانة المدير التنفيذي لشركة فاست لمقاولات البناء والمستشار د.خالد السلامي رئيس مجلس ذوي الهمم والإعاقة فرسان السلام وعدد من الشخصيات والقامات من الوطن العربي والعالم.



وتم في المؤتمر تسليط الضوء على أعمال وأنشطة قادة المجتمع وإبراز دورهم في نشر القيم للتسامح والتعايش السلمي بالمجتمع ومن أجل بذل المزيد من الجهد والارتقاء بالفكر والرؤى لتعزيز مفهوم السلام الآمن لتصبح رسالة موجهة الى العالم.



وكرّم رئيس المركز د.عبدالله السيهاتي والمستشار د.ايهان جاف والمستشار إسلام الغزولي، مجموعة من القيادات المحلية والعربية والعالمية كل في مجال نشاطاتهم السياسية والديبلوماسية والاجتماعية والخيرية والإنسانية والرياضية والفنية والإعلامية.