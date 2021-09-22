عادل الشنان



علمت «الأنباء» أن قيمة 25 مشروعا خاصا بالطرق والخدمات الرئيسية المتنوعة تنفذها المؤسسة العامة للرعاية السكنية في مدن «صباح الأحمد السكنية - المطلاع - أبوحليفة - النسيم - غرب عبدالله المبارك - جنوب عبدالله المبارك - شرق تيماء - المساكن منخفضة التكاليف بديل منطقتي الصليبية وتيماء» تصل إلى مليار و302 مليون و656 ألف دينار تقريبا.



وأوضحت مصادر أن المشاريع تختص بإنشاء وإنجاز وصيانة الطرق الرئيسية وشبكات خدمات البنى التحتية وتنفيذ وتصميم وتركيب وصيانة محطات محولات رئيسية (1z) جهد (400-132-11) كيلو فولت وتصنيع وتوريد وتركيب محطات ثانوية جهد (11- 0.433 كيلو فولت وتوريد وتمديد وصيانة الكيبلات الأرضية جهد (400) كيلو فولت الخاصة بتغذية المحطات الرئيسية (1z-3z) وإنشاء وإنجاز وصيانة خزانات أرضية سعة 500 ألف غالون وأخرى سعة 250 ألف غالون للري بالإضافة إلى آبار المياه الجوفية ونقل خطوط المياه القائمة (العذبة وقليلة الملوحة) وإنشاء وإنجاز خطوط مياه جديدة وإنشاء وإنجاز وصيانة طبقات الأسفلت السطحية والبنود التابعة لها.