بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة وزير الدفاع الأسبق المشير محمد حسين طنطاوي، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم أسرته وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة وزير الدفاع الأسبق المشير محمد حسين طنطاوي، متمنيا سموه لأسرته وذويه جميل الصبر.



كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تعزية مماثلة.