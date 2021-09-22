أعلنت دار الآثار الإسلامية بدء موسمها الثقافي الـ 26 مساء يوم الاثنين المقبل في مركز اليرموك الثقافي بعد توقف الموسم الماضي نتيجة ظروف جائحة «كوفيد-19».



وقالت الدار في بيان صحافي أمس ان موسمها الذي يستمر حتى 18 مايو 2022 يهدف إلى التعليم والترفيه والتنوير وخلق بيئة ثقافية واعية بين أطياف المجتمع.



وأضافت أنها ستستهل موسمها بمحاضرة يلقيها د.زياد رجب بعنوان «التحف الطبية والتمائم في متحف طارق رجب»، تتناول الأحداث الكبرى في الشرق الأوسط وتعرض مجموعة مختارة من القطع الأثرية التي كانت تستخدم كتمائم والمحفوظة في متحف طارق رجب، بالإضافة إلى القطع الأثرية الأخرى ذات الاستخدام الطبي الأوسع.



وبينت ان هذا الموسم سيتخلله 13 أمسية موسيقية متنوعة تمزج بين الموسيقى العربية والخليجية والغربية الكلاسيكية وتقديم 10 محاضرات قيمة يقدمها نخبة من المثقفين والمتخصصين في مجالات متنوعة، إضافة إلى إقامة 4 ورش فنية ومهرجان الأفلام والذي يستعرض فيلم «العرب» كسلسلة أسبوعية تليها حلقة نقاشية بمحتوى موضوع الحلقة.



ولفتت إلى أن الموسم سيضم فعالية مستحدثة بعنوان «تجربتي»، تتناول سلسلة من المحاضرات المختلفة مع أفراد من المجتمع لهم تجارب ناجحة محليا وعالميا يشاركونها مع الآخرين بجلسات حوارية تضيف وتثري الساحة الثقافية بإشراف المتطوعة مها العيسى وهي مهندسة متخصصة في التعليم القائم على المتاحف.



وأكدت الدار أن الموسم لا يخلو من مهرجان الخريف المحبب لدى الكثير الذي سيقام في مايو المقبل وهو يوم مفتوح يضم المواهب الشبابية المتنوعة تحت سقف واحد، مضيفة أن هناك أيضا أنشطة تعليمية وتربوية للأطفال تضم قراءة القصص والزراعة والمشاركة في الورش التعليمية الأخرى على مدار الموسم.



وأشارت إلى أن التسجيل للفعاليات والأنشطة لهذا الموسم سيكون مختلفا بناء على قرارات مجلس الوزراء، مبينة ان الدخول سيقتصر على المحصنين فقط عبر اظهار شهادة التطعيم (جرعة أو اثنتين) من خلال تطبيقي «هويتي» أو «مناعة»، ويشترط ارتداء الكمامات داخل القاعات طوال فترة الأنشطة والالتزام بالتباعد الجسدي والاشتراطات الصحية.



وذكرت انه يشترط التسجيل لدخول الفعاليات مسبقا من خلال رابط التسجيل المتاح عبر حسابات دار الآثار الإسلامية في مواقع التواصل الاجتماعي.