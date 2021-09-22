ثامر السليم

أعلن القائم بأعمال عميد كلية العلوم في جامعة الكويت د.محمد بن سبت عن موافقة مجلس الكلية بشأن خطة العودة للدراسة التقليدية خلال العام الجامعي 2021-2022 المتضمنة الدراسة حضوريا والتعليم عن بُعد، مؤكدا أن جميع الاختبارات الفصلية والنهائية ستعقد حضوريا في مباني الكلية.



وأشار بن سبت في تعميم حصلت «الأنباء» على نسخة منه أن مقررات مستوى 100 بما فيها المختبرات يكون التدريس فيها بنظام التعليم عن بُعد باستخدام المنصات المعتمدة من الجامعة، أما مقررات مستوى 200 يكون التدريس فيها بنظام التعليم عن بُعد باستثناء الشُعب التي لا يتجاوز عدد الطلبة فيها 20 طالبا يكون التدريس فيها حضوريا، وأن مقررات مستوى 300 إلى مستوى 600 يكون التدريس فيها حضوريا أيضا.