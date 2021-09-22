أسامة أبوالسعود



أعلن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عيسى الكندري عن استمرار التسجيل لاستقبال طلبات تعيين الكويتيين من الراغبين في العمل بوظيفة إمام أو مؤذن والاستعانة بالمتقاعدين من المواطنين لشغل هذه الوظائف الدينية المهمة ابتداء من منتصف الشهر الجاري.



وأوضح الكندري في تصريح صحافي أنه وجه الوزارة لاستقبال طلبات تعيين الكويتيين بوظيفة إمام أو مؤذن إيمانا بضرورة استثمار الكفاءات الوطنية في معالجة النقص في هذه الوظائف تماشيا مع التوسعات العمرانية وزيادة أعداد المساجد، مؤكدا الحرص على جذب الكوادر والطاقات الوطنية واختيار أصحاب الكفاءات والمتميزين من حفظة كتاب الله عز وجل ممن لديهم إلمام بالعلوم الشرعية وفق القرارات الوزارية المنظمة لذلك.



وأضاف: تمت إتاحة الفرصة للمتقاعدين من المواطنين لشغل وظيفة إمام، شريطة اجتياز المقابلة الشفوية، وأن يكون المتقدم سليم الحواس، وحاصلا على مؤهل جامعي فما فوق، والالتزام بالمنهج المقرر من قبل إدارة الشؤون الفنية، وأما بالنسبة لشغل وظيفة مؤذن من المتقاعدين فيشترط اجتياز المتقدم الاختبارات التحريرية والشفوية المؤهلة لشغل الوظيفة، داعيا كل من يرغب من المواطنين في العمل بوظيفة إمام أو مؤذن سواء كان تعيينا جديدا أو تطوعا متابعة موقع وزارة الأوقاف الرسمي للتعرف على آلية التسجيل والشروط والضوابط والمناهج الخاصة بالاختبارات.