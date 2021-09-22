تستعد قناة «اقرأ» الفضائية بطواقمها الإدارية والفنية للاحتفال باليوم الوطني 91 تحت شعار «هي لنا دار». وتأتي هذه الاحتفالية ضمن تغطية مباشرة من استوديوهاتها في جدة بالإضافة إلى عدد من التقارير عن مختلف مدن المملكة العربية السعودية.



كما تستضيف «اقرأ» في لقاءات حصرية عددا من السفراء والديبلوماسيين والشخصيات الاعتبارية من داخل المملكة وخارجها.



كما التقت «اقرأ» جمعا من المواطنين والمقيمين في المملكة لنقل مشاعرهم وتهانيهم في احتفالية اليوم الوطني السعودي 91 على شاشة «اقرأ»، ومواقع التواصل الاجتماعي مع اضافة الهاشتاق «#اقرأ» تحتفل بالوطن وشعار الاحتفالية لهذا العام «هي لنا دار».



وتبدأ التغطية على الهواء مباشرة من الساعة 7 مساء بتوقيت مكة المكرمة، وذلك يوم الخميس 23 سبتمبر الموافق لذكرى اليوم الوطني 91، ويسبقها العديد من الفواصل والتقارير الوطنية والتهاني احتفالا بهذه الذكرى العزيزة.