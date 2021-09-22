القاهرة - سامي عبدالفتاح



حرص المدير الفني الجديد لمنتخب مصر البرتغالي كارلوس كيروش، وجميع أعضاء الجهاز الفني والإداري على حضور مباراة السوبر المصري أمس التي جمعت الأهلي وطلائع الجيش بملعب برج العرب، كما سيتابع مباراتي دور الـ 16 في مسابقة كأس مصر، التي تجمع الأولى بين سموحة وبيراميدز، والثانية بين الأهلي وانبي، وذلك قبل انطلاق معسكر «الفراعنة» يوم 28 سبتمبر استعدادا لمباراتي ليبيا يومي 8 و11 أكتوبر المقبل في الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات كأس العالم والذي ستتخلله ودية أولى أمام منتخب ليبيريا يوم 30 سبتمبر.



وكان مدير المنتخب وائل جمعة قد اعلن ضم مصطفى محمد مهاجم غالطة سراي التركي لقائمة الفريق رغم الجدل الدائر حول احتمال إيقافه لسلوكه غير الرياضي تجاه مدرب المنتخب المقال حسام البدري في مباراة الغابون.



وعلق جمعة على قرار ضم اللاعب بعدم وجود تقرير من الجهاز الفني السابق يدين تصرفه، مضيفا أن اللاعب سينضم الى المعسكر، وكيروش وحده هو من يقرر الاستعانة به في المباريات أو تجميده، كما أن كيروش هو من سيحسم مسألة شارة قيادة المنتخب في الفترة المقبلة.



إلى ذلك، قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم تعديل موعد مباراة مصر وليبيا بالجولة الثالثة للمجموعة السادسة لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم إلى 8 أكتوبر، كما قرر إقامة مباراة الفريقين ضمن الجولة الرابعة في بني غازي في 11 أكتوبر المقبل.